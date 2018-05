Hockeyers Kampong kampioen, vrouwen Den Bosch pakken Europese prijs

Kampong was vorig jaar ook al kampioen geworden door Rotterdam in de finale over twee duels te verslaan, twee keer via shoot-outs. Dat betekende de eerste landstitel sinds 1985.

De club uit Utrecht had vorige week in Amsterdam het eerste duel in de best-of-threeserie via shoot-outs gewonnen.

Daardoor kon Kampong zaterdag al de titel binnenhalen, maar Amsterdam trok de stand gelijk dankzij twee doelpunten van Mirco Pruyser (1-2). In het derde en beslissende duel sloeg Kampong alsnog toe.

Het is de achtste keer in de historie dat Kampong zich kampioen van Nederland mag noemen. Amsterdam is met 21 landstitels nog altijd recordhouder, voor Bloemendaal (negentien).

Eerder deze maand ging het kampioenschap bij de vrouwen naar Den Bosch, dat in de play-offs eveneens te sterk was voor Amsterdam.

Den Bosch

Den Bosch, de landskampioen bij de vrouwen, was net als vorig jaar in de finale van de EuroHockey Club Cup met 2-1 te sterk voor UHC Hamburg. Frédérique Matla blonk met een doelpunt en assist uit bij Den Bosch.

De 21-jarige international van Oranje opende in Londen aan het einde van het derde kwart de score. Katharina Frank trok de stand in het laatste kwart weer gelijk.

De finale leek af te stevenen op shoot-outs, tot Matla twee minuten voor het einde na een fraaie slalom door de Duitse defensie de bal breed legde op Pleun van der Plas, die de winnende treffer maakte.