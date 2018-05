Volleyballers beginnen Golden European League met zege op Slovenië

Slovenië, de nummer twee van het Europees kampioenschap, speelde niet in de sterkste formatie. Wouter ter Maat nam 22 punten voor zijn rekening. Maarten van Garderen kwam tot negentien punten.

De Golden European League is een nieuw toernooi. Via deze Europese landencompetitie kan Oranje promotie afdwingen naar de intercontinentale Volleyball Nations League. Nederland treft in groep B verder Turkije en Oekraïne. Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich voor de Final Four.

De volgende wedstrijd van de Nederlandse volleyballers is woensdag in Turkije. Drie dagen later is in Omnisport in Apeldoorn de ontmoeting met Oekraïne.

In aanloop naar de wedstrijd tegen Slovenië won Nederland drie oefenwedstrijden, twee keer van Japan en een keer van Finland.