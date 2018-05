Herlings ook in tweede manche Grand Prix Duitsland superieur

Het is voor Herlings zijn zesde Grand Prix-zege van dit seizoen. De coureur van KTM won de tweede manche met een voorsprong van ruim twintig seconden op de Sloveen Tim Gajser.

Ook in de eerste manche was Herlings de voormalig wereldkampioen ruim te snel af. Het verschil was toen zestien seconden in het voordeel van de Nederlander.

Tony Cairoli, nummer twee in de WK-stand, stelde teleur in Duitsland. De Italiaan kwam niet verder dan de zesde plaats in de eerste manche en de vijfde plaats in de tweede manche.

Herlings heeft nu in de stand om het wereldkampioenschap 48 punten voorsprong op Cairoli.

Coldenhoff

Glen Coldenhoff, de tweede Nederlandse MXGP-coureur, finishte als negende en als zesde in Teutschenthal.

De 27-jarige Brabander nam 27 punten mee uit Duitsland en staat met een totaal van 207 op de zevende plek in de WK-stand.

Herlings wil na drie wereldtitels in de lichtere klasse MX2 dolgraag voor het eerst wereldkampioen worden in de zwaarste klasse. Een blessure verhinderde dat hij vorig seizoen tijdens zijn debuutjaar in de MXGP echt de strijd kon aangaan met Cairoli, die zijn negende wereldtitel pakte.

Het MXGP-seizoen bestaat in totaal uit twintig races. Over twee weken volgt de negende GP, in Groot-Brittannië. Op 16 september wordt de voorlaatste Grand Prix in Assen gehouden.