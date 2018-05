Cleveland verkleint achterstand in finale Eastern Conference tegen Boston

James nam zijn ploeg aan de hand in de Quicken Loans Arena en noteerde 27 punten, twaalf assists en vijf rebounds.

"Het verschil met de twee eerdere wedstrijden lag in de defensie. We hebben duidelijk beter verdedigd", analyseerde James na de overtuigende zege. "Dit was een perfecte teamprestatie. Iedereen heeft zijn bijdrage geleverd." Al na het eerste kwart leidde de uitstekend begonnen thuisploeg met vijftien punten verschil.

Vijf andere spelers van Cleveland kwamen in de dubbele cijfers. Bij Boston was Jayson Tatum (achttien punten) de topschutter.

Maandag treffen beide teams elkaar weer. De winnaar van de best-of-sevenserie neemt het in de NBA-finale op tegen de beste ploeg uit het westen. Bij Houston Rockets tegen Golden State Warriors is de stand na twee duels in evenwicht: 1-1.