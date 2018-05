Team Brunel wint havenrace bij Newport in Volvo Ocean Race

Mapfre eindigde als tweede en Vestas werd derde. Simeon Tienpont moest met het Nederlandse Team AkzoNobel genoegen nemen met de zesde plaats.

De havenraces die voorafgaand aan iedere etappe worden gevaren, tellen niet mee voor de stand in de zeilrace om de wereld. Alleen bij een gelijke eindstand na de laatste etappe is de klassering in het klassement van de zogeheten inportraces van belang.

De zeven deelnemende boten beginnen zondag aan de negende etappe. Ze steken de Atlantische Oceaan over naar de finish in Cardiff. In deze race zijn dubbele punten te verdienen.

De Spaanse boot Mapfre gaat aan de leiding in het klassement met 53 punten, gevolgd door Dongfeng (vijftig) en Brunel (42).