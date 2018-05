Luiten haalt cut bij nieuw toernooi in België dankzij knappe eagle

Daarmee herstelde Luiten zich van zijn teleurstellende openingsronde, waarin hij 74 slagen nodig had. Hij bracht zijn totaal op 142 (par) en staat daarmee gedeeld 39e.

De 32-jarige Luiten sloeg op de tweede dag een double bogey en een bogey, waardoor hij de schifting leek te gaan missen. Door een eagle - twee slagen onder het baangemiddelde - op de zeventiende en voorlaatste hole plaatste hij zich alsnog voor het finaleweekend.

Luiten keek met een goed gevoel terug op de tweede dag. "Dit was een ronde waarin ik heb bewezen dat het altijd zin heeft om te vechten en dat in een of twee holes alles kan omkeren", zegt hij op zijn eigen website.

Voor Daan Huizing zit de Belgian Knockout er na twee dagen wel op. De 27-jarige golfer uit Zwolle liet vrijdag een ronde van 74 slagen noteren en miste met een totaal van 144 de cut op één slag.

Ander format

De leiding halverwege het toernooi op golfbaan Rinkven is met 134 slagen in handen van de Spanjaard Jorge Campillo. Hij heeft één slag voorsprong op de Engelsman James Heath.

De Belgian Knockout is nieuw op de Europese Tour. Ook het format is anders. Na de eerste twee ronden gaan de beste 64 man-tegen-man door in een knock-outsysteem. Luiten treft in zijn eerste partij de Deen Joachim Brandt Hansen.