Parcours Dakar Rally 2019 voert deelnemers alleen door Peru

Het is voor het eerst in de historie dat het parcours slechts door één land voert. Andere Zuid-Amkerikaanse landen als Chili en Ecuador wilden vanwege financiële redenen niet als gastheer optreden.

Sinds 2009, toen de eerste Zuid-Amerikaanse editie van de bekendste rally ter wereld werd verreden, werden er steeds meerdere landen aangedaan. Alleen in 2012, 2013 en vorig jaar kwam de woestijnrally door Peru.

De rally voerde sinds 2009 steeds door Argentinië, maar dat land ontbreekt nu dus voor het eerst in het rittenschema. De rally omvat dit jaar slechts tien etappes, dat zijn er vier minder dan een jaar geleden.

De editie van komend jaar wordt volgens de organisatie "de meest zanderige ooit". De start is op 6 januari in hoofdstad Lima, waar elf dagen later ook de finish is.

"De overwegend zandrijke etappes, hoofdzakelijk off-piste, vormen een enorme uitdaging voor zowel rijders als navigators", schrijft de organisatie. "Maar ook de meer snelle pistes in de nieuwe regio's die de rally zal aandoen, zijn om van te smullen."

Uitvallers

Dit jaar wordt er een nieuwe regel ingevoerd. Auto's, buggy's en trucks die door technische pech of een ongeluk in de eerste week uitvallen, mogen na de rustdag weer aansluiten. In een apart klassement kunnen zij dan weer verder rijden.

Dit jaar begon de Dakar Rally ook in Lima en was de finish in het Argentijnse Cordoba. In geen enkele van de vijf categorieën eindigde een Nederlander op het podium.