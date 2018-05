Van Gerwen vindt dat hij fenomenaal gooide in finale Premier League

"Ik denk dat ik fenomenaal gooide, vooral in de finale", zei Van Gerwen tegen RTL. "Tot 8-2 gooide ik 123 gemiddeld."

Van Gerwen won de finale tegen Michael Smith uiteindelijk met 11-4. In de laatste sets wist hij zijn hoge gemiddelde niet vast te houden.

"Ik zag op een gegeven moment 123 gemiddeld staan en dacht: misschien is dit wel een kans om mijn eigen record te breken", doelt Van Gerwen op zijn wereldrecord van 123,4 gemiddeld in de Premier League van 2016, eveneens tegen Smith.

"Maar als je aan dat record gaat denken, dan gaat het alleen maar tegen je werken. Zo ging dat bij mij ook."

Fenomenaal

Van Gerwen kwam uiteindelijk uit op een gemiddelde van 112,37 met drie pijlen. "Desondanks een fenomenale wedstrijd, ik mag niet klagen", zei de Brabander. "Ik ben heel erg blij met mezelf."

Aan het begin van de avond in Londen voelde Van Gerwen zijn sterke spel in de halve finale en in de eindstrijd niet aankomen.

"Tijdens het ingooien liep het eigenlijk helemaal niet. Ik zei nog tegen mijn manager: 'Het lukt vandaag allemaal niet'. Maar twintig minuten voordat ik het podium op moest, begonnen ze opeens te vallen."

Grootste Titel

Van Gerwen slaagde er in de winter niet in om voor de derde keer wereldkampioen te worden. In de halve finale bleek de latere winnaar Rob Cross te sterk. Van die tegenslag heeft hij zich goed hersteld, getuige de twaalf toernooizeges die hij sindsdien boekte.

"Dit betekent heel veel voor me, na het WK is dit de grootste titel die je kan pakken", zei Van Gerwen over zijn vierde Premier League-zege. "Ik heb kleinere toernooien gewonnen, maar niks weegt op tegen dit soort prijzen. Hier gaat het uiteindelijk om."

De Brabander stelde dat hij nooit onzeker is geworden door zijn nederlaag op het WK tegen Cross. Donderdag was hij in de halve finale met 10-6 te sterk voor de wereldkampioen.

"Als je twijfelt, dan ben je de pineut. Iedereen lust je rauw. Je mag helemaal geen fouten maken. Tegen niemand, ook niet tegen Michael Smith of Rob Cross. Je moet altijd scherp zijn."