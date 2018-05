Sprinter Gaviria boekt tweede ritzege in Ronde van Californië

De Colombiaan van Quick-Step Floors was na 176,5 kilometer de snelste in de massasprint in Elk Grove. De sprinter die ook al de eerste etappe op zijn naam schreef bleef de Australiër Caleb Ewan en de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan voor.

De overwinning van Gaviria is al de 31e zege van Quick-Step dit jaar. De 23-jarige Gaviria tekende voor zes van die overwinningen.

Hij won in eigen land drie ritten in de etappekoers Colombia Oro y Paz en één rit in de Ronde van San Juan, maar daarna stokte de teller omdat hij in maart bij een val in de Tirreno-Adriatico een middenhandsbeentje brak. Zondag won hij de eerste rit sinds zijn blessure.

Van Garderen

De leiderstrui blijft om de schouders van Tejay van Garderen. De Amerikaanse kopman van BMC heeft 23 seconden voorsprong op de Colombiaan Egan Bernal. Antwan Tolhoek is op de dertiende plek de beste Nederlander in het klassement.

De renners hebben in Californië nog twee etappes te gaan. Vrijdag volgt een bergetappe met finish in South Lake Tahoe na twee beklimmingen van de derde, drie van de tweede en twee van de eerste categorie.