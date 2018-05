Van Gerwen plaatst zich overtuigend voor finale Premier League Darts

Van Gerwen maakte in de openingsfase het verschil door Cross al in de derde leg te breaken en vervolgens uit te lopen naar een 5-1 en niet veel later ook een 7-2 voorsprong.

'Mighty Mike' liet Cross na de pauze nog wel terugkomen tot 7-4, maar hij was op tijd bij de les om het bij 9-6 met zijn eerste matchdarts koelbloedig af te maken.

Van Gerwen kwam uiteindelijk uit op een gemiddelde van 104,13 punten per drie pijlen, terwijl Cross genoegen moest nemen met een score van 96,04.

Van Gerwen neemt het later op donderdag in de finale op tegen de Engelsman Michael Smith, die in de andere halve finale de Schot Gary Anderson met eveneens 10-6 klopte.

De 28-jarige Brabander wist in de afgelopen vijf jaar telkens de finale te bereiken, maar alleen bij zijn debuut in 2013 en in de laatste twee edities pakte hij ook daadwerkelijk de eindzege.