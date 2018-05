Lars Boom uit Ronde van Noorwegen gezet na handgemeen

De 32-jarige Boom was boos omdat hij bijna ten val kwam nadat er voor hem onnodig hard geremd werd. Hij ging verhaal halen bij Van Hecke en deelde een tik uit tegen het lichaam van de renner van Sport Vlaanderen-Balois. Daarna pakte hij Van Hecke nog bij zijn hoofd, zo is te zien op beelden van de Noorse televisie.

Na de finish kreeg Boom van de organisatie te horen dat hij vrijdag niet meer mag starten. Van Hecke werd ook bestraft. Hij kreeg een boete van 200 Zwitserse frank, maar mag de ronde wel vervolgen.

Enkele uren na de race liet Lotto-Jumbo via Twitter weten dat de actie van Boom "onacceptabel is" en dat er intern over gesproken zal worden. Boom kwam niet veel later met excuses. "Ik wil sorry zeggen tegen alle wielerfans, de organisatie van de Ronde van Noorwegen en alle andere renners voor mijn foute reactie", aldus Boom op Twitter.

Groenewegen

De Ronde van Noorwegen, die nog tot en met zondag duurt, gaat vrijdag verder met een vlakke rit over 175 kilometer van Moss naar Sarpsborg.

De tweede etappe werd donderdag gewonnen door de Noor Edvald Boasson Hagen, die op op zijn 31e verjaardag de snelste was in de massasprint. Dylan Groenewegen, woensdag winnaar van de eerste rit, kwam in de laatste kilometer tekort en raakte zijn leiderstrui kwijt.

De Noor Holst Enger is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Vorig jaar werd de Ronde van Noorwegen gewonnen door Boasson Hagen.

Wilco Kelderman was in 2011 de eerste winnaar en twee jaar geleden pakte Pieter Weening de eindzege.