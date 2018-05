Volleybalsters winnen ook van gastland Rusland in Nations League

Oranje maakte tegen het gastland, dat eveneens de eerste twee duels had gewonnen, met bij vlagen wervelend spel de nodige indruk.

Nederland rekende eerder af met Thailand (3-0, 25-20, 26-24 en 25-13) en Argentinië (3-1, 22-25, 25-19, 25-8 en 25-17).

Morrison begon tegen Rusland met de basisspeelsters Yvon Beliën, Celeste Plak, Maret Balkestein-Grothues, Anne Buijs, Laura Dijkema, Nicole Koolhaas en libero Kirsten Knip. Britt Bongaerts en Nicole Oude Luttikhuis fungeerden als invallers.

De Nations League vervangt de World Grand Prix, het prestigieuze toernooi dat Nederland in 2007 op hun naam schreef. In totaal doen er zestien landen mee, die vijf driedaagse toernooien spelen.

Nederland komt twee keer in actie in eigen land, in Apeldoorn (29-31 mei) en in Rotterdam (5-7 juni). Eind juni is in het Chinese Nanjing de strijd om de medailles.