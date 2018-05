Balende Luiten begint 'heel slecht' aan nieuw toernooi in België

"Dit was heel slecht. Ik wist zelfs van binnen een meter de bal niet in de hole te putten'', baalde Luiten op zijn eigen site.

"Hier word ik niet vrolijk van. Als je zonder vertrouwen op de greens staat, is golf niet leuk. De greens zijn hobbelig en bij hobbelgreens sta ik zonder vertrouwen te putten. Dat weet ik van mezelf.''

Luiten noteerde in zijn ronde vier bogeys, één double bogey en drie birdies.

Daan Huizing deed het beter in de eerste ronde. De 27-jarige golfer uit Zwolle staat na achttien holes op 70 slagen (-1). Reinier Saxton kwam mede door zes bogeys uit op een ronde van 76 (+5), net als Maarten Lafeber.

Ander format

Het toernooi op golfbaan Rinkven is nieuw op de Europese Tour. Ook het format is anders. Na de eerste twee ronden gaan de beste 64 man-tegen-man door in een knock-outsysteem.

"k wil er graag bij zijn in het weekend want het idee van de Belgian Knockout spreekt me erg aan", aldus Luiten. "Golf is erg traditioneel en ik denk dat vernieuwing goed is om de sport voor iedereen interessant te houden, om jeugd en televisiekijkers te trekken."