Rockets trekken stand tegen Warriors gelijk in finale Western Conference

De nummer één uit de reguliere competitie won het tweede duel met titelverdediger Golden State Warriors in de best-of-sevenserie met overtuigende cijfers: 127-105.

James Harden en Eric Gordon waren allebei goed voor 27 punten. Harden pakte bovendien tien rebounds. Bij de Warriors moest het vooral komen van Kevin Durant, die voor 38 punten tekende. Stephen Curry kwam niet verder dan zestien punten bij de titelverdediger in de NBA.

Harden, de blikvanger van de Rockets, hoorde vlak voor de wedstrijd dat hij samen met LeBron James (Cleveland Cavaliers) en Anthony Davis (New Orleans Pelicans) is genomineerd voor de titel van meest waardevolle speler (MVP) van het seizoen. Op 25 juni worden de NBA Awards uitgereikt.

De Warriors hadden twee dagen eerder in Houston de eerste confrontatie met de Rockets naar zich toe getrokken (119-106). Zondag is de derde wedstrijd. In de finale van de Eastern Conference is de stand tussen Boston Celtics en de Cavaliers 2-0 in het voordeel van de Celtics.