Universiteit treft schikking met misbruikslachtoffers turnarts Nassar

De advocaten van beide partijen lieten woensdag weten een principeakkoord te hebben bereikt over betaling van 500 miljoen dollar (bijna 425 miljoen euro) schadevergoeding door de universiteit.

Volgens de afgesproken regeling gaat 425 miljoen dollar naar de 332 slachtoffers die tot dusver een rechtszaak hebben aangespannen. De universiteit zet de resterende 75 miljoen apart in een fonds voor vrouwen en meisjes die in de toekomst nog een aanklacht gaan indienen tegen Nassar.

Nassar was verbonden aan Michigan State maar werkte onder meer ook als trainer en later teamarts van de Amerikaanse turnploeg. In die functie vergreep hij zich aan tal van turnsters, onder wie olympische kampioenen.

Hij zit door zijn wandaden de rest van zijn leven in de gevangenis.

