Volleybalsters te sterk voor Argentinië in tweede wedstrijd Nations League

De Nations League is de vervanger van de World Grand Prix en daarmee de nieuwe landencompetitie op het hoogste niveau. De intercontinentale competitie bestaat uit zestien landen, die elk vijftien poulewedstrijden spelen, verdeeld over vijf driedaagse toernooien. Eind juni is in het Chinese Nanjing de strijd om de medailles.

Oranje is - mede dankzij de tweede plek op het EK in oktober vorig jaar - een van de twaalf 'core teams' van de Nations League en is daarmee zeven jaar lang verzekerd van deelname. Vier teams woden aangeduid als 'challenger teams', waarvoor een degradatieregeling geldt met de continentale landencompetities.

Dinsdag versloeg de ploeg van Morrison al de Thaise vrouwen met 3-0. Hoewel Argentinië een van de vier challenger teams is, had Nederland één set meer nodig dan tegen Thailand om haar tegenstander opzij te zetten.

Rusland

Nederland begon tegen Argentinië met dezelfde basisopstelling als tegen Thailand, onder anderen met Celeste Plak en Laura Dijkema. De eerste set verliep stroef en ging verloren met 22-25, maar daarna vond het team zijn draai en speelde het relatief eenvoudig de tegenstander weg: 25-19 25-8 25-18.

Donderdag komt Oranje in actie tegen Rusland, waarmee de eerste sessie wordt afgesloten. Oranje komt in de Nations League ook zes keer in actie in eigen land. In mei speelt de ploeg van Morrison zijn derde sessie van drie wedstrijden in Apeldoorn en in juni een sessie in Rotterdam.