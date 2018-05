Van Gerwen ziet Anderson als grootste gevaar voor eindzege Premier League

"Gary vormt voor mij het grootste gevaar. Hij heeft misschien wel net zoveel talent en power als ik. Op dat gebied zit er echt maar weinig verschil tussen ons. Ik denk dat ik in mentaal opzicht wel wat sterker ben", zegt hij in gesprek met NUsport.

Van Gerwen haalde de afgelopen zes jaar telkens de play-offs als nummer één van de reguliere competitie, maar alleen bij zijn debuut in 2013 en de afgelopen twee jaar pakte hij daarin ook daadwerkelijk de eindzege.

De 29-jarige Brabander gaf vorige maand bij een persconferentie voorafgaand aan de dubbele speelronde in Rotterdam Ahoy te kennen dat de knock-outfase wat hem betreft afgeschaft wordt.

"Als ik eerste word, heb ik in het finaleweekend alleen iets te verliezen. Wat is dan het voordeel voor mij om eerste te worden? Je krijgt meer geld en speelt tegen de nummer vier, maar dat wordt waarschijnlijk Gary. PSV hoeft toch ook niet meer tegen nummer vier Feyenoord te spelen in de play-offs? Je moet waken voor overkill", waren zijn woorden.

Van Gerwen neemt het in de halve finales echter niet op tegen Anderson, maar tegen Rob Cross, doordat hij vorige week tijdens de laatste speelronde verloor van Anderson (7-5), die daardoor naar de derde plaats steeg en met nummer twee Michael Smith mag gaan strijden om een plek in de finale.

Fysieke problemen

Cross en Smith reizen niet okselfris af naar de O2 Arena in Londen. Eerstgenoemde heeft al wekenlang pijn op de borst en moest afgelopen weekend de Dutch Darts Masters aan zich voorbij laten gaan, terwijl laatstgenoemde zwaar vermoeid is en in zijn eerste wedstrijd in Zwolle met liefst 6-0 onderuitging tegen Stephen Bunting.

"Voor beide heren is het de eerste keer Premier League hè. Gary en ik doen al een aantal jaar op rij mee. Het is niet makkelijk. Het is best zwaar. We reizen ontzettend veel. We zijn altijd druk. Misschien moeten ze daar beter mee leren omgaan", aldus Van Gerwen.

"Ik had vorig jaar een poosje last van mijn enkel. Dan moet je heel erg goed op jezelf letten. Je moet ervoor zorgen dat je het beste in jezelf naar boven haalt. Je mag geen fouten maken. Alles gaat met vallen en opstaan. Ik ben momenteel heel erg aan het opstaan, dus het komt wel goed."

Van Gerwen was voor de vijfde opeenvolgende keer de sterkste op de Dutch Darts Masters door in de finale af te rekenen met Steve Lennon (8-5), maar dat zegt volgens hem helemaal niets over donderdag.

"Maar ik heb er wel veel energie uit gehaald. Het is ook altijd leuk om toernooien te spelen. Ik ben nog steeds niet financieel onafhankelijk, dus ik moet ervoor zorgen dat er brood op de plank komt. Daar dragen dat soort dingen goed aan bij."