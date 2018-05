James kan Cavaliers niet behoeden voor nieuw verlies tegen Celtics

Vedette James was zoals zo vaak belangrijk met 42 punten, twaalf assists en tien rebounds, maar dat was dus niet genoeg. Bij de Celtics was Jaylen Brown met 23 punten de meest trefzekere speler.

Boston Celtics, dat met zeventien titels recordkampioen is in de NBA, trok het eerste duel met de Cavaliers in de best-of-sevenserie al met 108-83 naar zich toe. De derde confrontatie is in de nacht van zaterdag op zondag.

In de andere halve eindstrijd leidt titelverdediger Golden Staten Warriors met 1-0 tegen Houston Rockets. De tweede wedstrijd tussen die clubs wordt in de nacht van woensdag op donderdag gespeeld.

De Cavaliers en James bereikten de afgelopen drie jaar de NBA-finale. In 2016 pakten ze hun eerste titel. Vorig jaar en in 2015 verloor de ploeg uit Cleveland in de finale van de Warriors.

