Honkbalvedette Cano tachtig duels geschorst voor dopinggebruik

De 35-jarige Cano heeft positief getest op furosemide, een middel dat verboden is omdat het dopinggebruik kan maskeren.

"Dit middel is aan mij gegeven door een dokter in de Dominicaanse Republiek om een medische kwaal te behandelen", zei de tweede honkman in een verklaring. "Ik wist niet dat het op de dopinglijst staat."

"Het is al vijftien jaar een grote eer dat ik professioneel honkballer mag zijn. Ik zou nooit iets doen om de regels te overtreden van de sport die ik liefheb. Ik ben in het afgelopen decennium tientallen keren op doping getest en geen enkele keer positief bevonden, simpelweg omdat ik nog nooit doping gebruikt heb."

"Toch heb ik vandaag de schorsing van de MLB geaccepteerd. Dat was een van de moeilijkste beslissingen in mijn leven, maar uiteindelijk wel de juiste beslissing omdat ik niet ontken dat ik dit middel gekregen heb."

All Star

Cano is sinds zijn MLB-debuut in 2005 namens New York Yankees uitgegroeid tot een van de beste en populairste honkballers ter wereld.

De Dominicaan is acht keer verkozen tot het All Star-team van de MLB. In 2009 werd hij kampioen met de Yankees. Vijf jaar later tekende hij een tienjarig contract ter waarde van 240 miljoen dollar (ruim 200 miljoen euro) bij Seattle Mariners.

Door zijn schorsing van tachtig wedstrijden (ongeveer een half seizoen in de MLB) zal Cano zo'n 11 miljoen dollar (9,3 miljoen euro) aan salaris moeten inleveren. Hij mag niet meedoen aan de play-offs als de Mariners zich daarvoor weten te kwalificeren.

De tweede honkman zou sowieso al enkele weken niet kunnen spelen, omdat hij maandag een botje in zijn rechterhand brak.

De Mariners staan momenteel derde in de American League West met 23 zeges en zeventien nederlagen. Cano was tot nu toe goed voor vier homeruns en 23 binnengeslagen punten in 39 duels.