Onderzoek KNWU: 'Kwart toprenners voelt zich niet veilig'

Volgens het onderzoek hebben de renners hebben te maken gehad met onder meer verbale vormen van intimidatie, dwang of chantage door teammanagers/ploegleiders, trainers/coaches of andere sporters. Ook seksueel grensoverschrijdend gedrag is gemeld door dertien procent.

In totaal hebben 113 profrenners en ruim 2.000 amateurs via een enquête hun ervaringen gedeeld. Ook een derde van de amateurs heeft aangegeven dat ze tegen nare ervaringen zijn aangelopen.

De renners zeggen zich het vaakst onveilig te hebben gevoeld door collega-sporters, gevolgd door trainers.

Cultuur

De KNWU gaf eind 2016 een onafhankelijk bureau de opdracht voor het onderzoek. Dat gebeurde naar aanleiding van berichten over intimidatie in de Nederlandse en internationale sportwereld. Uit analyses is gebleken dat de frequentie van de incidenten niet significant afhangt van bijvoorbeeld geslacht of leeftijd.

Volgens het onderzoek speelt de cultuur in het wielrennen een belangrijke rol. Vormen van grensoverschrijdend gedrag lijken erbij te horen.

Ook op het onderwerp voeding en gewicht wordt door sommige ploegleiders en coaches te veel nadruk gelegd. Sporters spiegelen zich aan elkaar, maar fungeren daardoor onbedoeld als negatief rolmodel voor vooral jongere renners.

Machtige personen in de wielersport zouden veelal meerdere petten op hebben, concludeert het onderzoek. Hierdoor kunnen tegenstellingen in de belangen ontstaan. Er is daarnaast weinig tegenspraak en de arbeidsrechtelijke belangen worden nog niet goed genoeg behartigd, bijvoorbeeld door de vakbond.

Campagne

De onderzoekers, bijzonder hoogleraar sport en recht Marjan Olfers in samenwerking met Bureau Beke, vinden dat er veel meer voorlichting moet worden gegeven over ontoelaatbaar gedrag en dat dit gedrag binnen alle geledingen bespreekbaar moet worden gemaakt.

Daarnaast moeten vakbonden zich meer gaan inzetten om renners te beschermen en moeten renners goede managers in de arm nemen.

Volgens de KNWU is duidelijk dat de harde cultuur bij veel sporters het plezier in de sport wegneemt. De bond gaat hiermee aan de slag. Ook start de bond met een campagne om intimidatie bespreekbaar te maken.