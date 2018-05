Handbalster Van Olphen stopt na 89 interlands bij Oranje

"Jarenlang ben ik dagelijks naar de sportschool geweest om extra oefeningen te doen voor mijn knieën, maar sinds de laatste maanden heb ik ook pijn in het dagelijks leven. Sportief gezien laat mijn lichaam me in de steek", zegt de 29-jarige Haagse maandag in een persbericht.

"Ik kan bijna niet omschrijven wat voor een fantastische tijd ik heb gehad. We hebben zo'n fijne ploeg en er heerst zo'n fijne sfeer. We hebben samen veel meegemaakt en lol gehad, maar van jongs af aan ook keihard getraind."

Van Olphen, die in haar 89 interlands tot 141 treffers kwam, maakte op 13 oktober 2006 haar debuut namens het Nederlands team. Ze kwam in actie op de WK's van 2013 en 2015, de EK's van 2014 en 2016 en de Olympische Spelen van twee jaar geleden in Rio.

Het EK-kwalificatieduel met Hongarije van 25 maart, waarin met 22-23 werd verloren, gaat de boeken in als haar laatste interland. Van Olphen twijfelt nog of ze doorgaat op clubniveau.

Kwalificatie voor EK

Zonder Van Olphen gaat Oranje in de komende weken op jacht naar kwalificatie voor het EK van eind dit jaar in Frankrijk. Nederland speelt op donderdag 31 mei tegen Wit-Rusland en op zaterdag 2 juni tegen Kosovo.

Nederland leidt in poule 7 met zes punten uit vier duels, evenveel als Hongarije, dat een slechter doelsaldo heeft. Wit-Rusland heeft vier punten en Kosovo staat puntloos onderaan.

De beste twee landen uit de poule plaatsen zich voor het EK. Een zege op Wit-Rusland in Minsk volstaat daardoor voor EK-deelname. Het team van bondscoach Helle Thomsen won de thuiswedstrijd eerder riant met 33-21.

Nederland pakte op het EK van twee jaar geleden zilver. Bovendien was er de laatste jaren eremetaal op het WK met zilver in 2015 en brons in 2017.