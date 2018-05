Celtics houden James in toom en winnen eerste duel van Cavaliers

De Celtics verdedigden zeer sterk in de eigen TD Garden en hielden LeBron James op 'slechts' vijftien punten.

De superster van de Cavaliers, die de afgelopen zeven seizoenen in de NBA-finale stond, was in de eerste twee rondes van de play-offs de absolute uitblinker met gemiddelden van 34 punten, negen rebounds en negen assists per wedstrijd, maar Celtics-coach Brad Stevens had een uitstekend plan bedacht om James in toom te houden.

Belangrijkste kracht daarbij was Marcus Morris, die zaterdag voor wat opschudding zorgde door te stellen dat hij de op een na beste speler in de NBA is om James te verdedigen, na San Antonio Spurs-ster Kawhi Leonard.

Een dag later maakte de 28-jarige Morris zijn woorden waar, want mede door zijn inspanningen miste James elf van zijn zestien schoten.

"Het kwam niet alleen door mij, we hebben LeBron met het hele team goed verdedigd", zei Morris na het duel. "Hij is natuurlijk de beste speler ter wereld, dus je hebt meerdere jongens nodig om hem een hele wedstrijd te verdedigen. Dat hebben we vandaag uitstekend gedaan."

Marcus Morris

Tactisch plan

Morris was aanvallend bovendien ook sterk aanwezig met 21 punten. Alleen teamgenoot Jaylen Brown (23 punten) was productiever. Al Horford noteerde twintig punten voor de Celtics.

Dinsdag is het tweede duel in de best-of-sevenserie, opnieuw in Boston. James weet zeker dat hij en zijn ploeg dan beter voor de dag zullen komen.

"De Celtics hadden een geweldig tactisch plan voor deze wedstrijd", zei de drievoudig NBA-kampioen. "Wij gaan nu naar de beelden kijken om te zien wat we kunnen verbeteren en dan zullen we veel beter spelen in de tweede wedstrijd."

De Cavaliers en James wisten de afgelopen drie jaar de NBA-finale te bereiken. In 2016 pakte Cleveland zijn eerste titel. Vorig jaar en in 2015 verloren de 'Cavs' in de finale van Golden State Warriors.

De titelverdediger neemt het vanaf maandag in de finale van de Western Conference op tegen Houston Rockets.