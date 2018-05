Van Gerwen wint voor vijfde opeenvolgende keer Dutch Darts Masters

Van Gerwen maakte daarin het verschil door in de openingsfase liefst drie breaks te plaatsen en zodoende een comfortabele 5-1 voorsprong te nemen. Hij liet de debuterende finalist vervolgens nog wel terugkomen tot 7-5, maar maakte het in de dertiende leg met zijn vierde matchdart alsnog af.

'Mighty Mike' verzekerde zich van een plek in de eindstrijd door achtereenvolgens Terry Jenkins (6-0), Darren Webster (6-4), Kyle Anderson (6-2) en Daryl Gurney (7-6) te verslaan.

Van Gerwen maakte tegen Gurney in de halve finales knap een schier onoverbrugbare 6-2 achterstand ongedaan, mede doordat die drie wedstrijdpijlen liet liggen.

De Brabander was tussen 2014 en 2017 de sterkste op de Dutch Darts Masters door in de finale respectievelijk Mervyn King, Justin Pipe, Gurney en Steve Beaton te kloppen.

Elfde titel

Van Gerwen pakte zijn elfde titel van het seizoen, na dat eerder dit jaar gedaan te hebben op The Masters, UK Open Qualifier 1 en 2, Players Championship 1,2, 5 en 9, de European Darts Open, de German Darts Grand Prix en de European Darts Grand Prix.

De Vlijmenaar boekte zijn 24e eindzege uit zijn carrière op de European Tour, waarmee hij de nummers twee en drie op die lijst, Peter Wright en Michael Smith, met respectievelijk zes en vier overwinningen ver achter zich laat.

De overige Nederlanders die dit weekend meededen in de IJsselhallen in Zwolle, Jermaine Wattimena (derde ronde), Jan Dekker, Jelle Klaasen (beiden tweede ronde), Christian Kist en Jeffrey de Graaf (beiden eerste ronde) werden in een voortijdig stadium uitgeschakeld.

Van Gerwen komt donderdag weer in actie tijdens de play-offs van de Premier League. Hij neemt het in de halve finales op tegen Rob Cross, waarna in de eventuele finale Smith of Gary Anderson wacht.

Cross meldde zich op het laatste moment af voor de Dutch Darts Masters omdat hij al wekenlang met pijn op de borst kampt en door de doktoren is geadviseerd om rust te nemen met het oog op de ontknoping in de Premier League in de O2 Arena in Londen.