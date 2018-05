Bertens eerste Nederlandse sinds 1998 in top 15 wereldranglijst

Schultz was in januari 1998 de nummer vijftien van de wereld, waarna ze door blessures wegzakte. De hoogste positie van de inmiddels 47-jarige Noord-Hollandse was de negende plaats in mei 1996. Overigens is de beste klassering ooit van een Nederlandse op de WTA-ranking de vijfde plek van Betty Stöve in 1977.

De vijftiende plek van Bertens is uiteraard haar hoogste positie ooit. Ze steeg drie plekken door haar knappe prestaties op het gravel in Madrid, waar ze onder anderen Caroline Wozniacki en Maria Sharapova versloeg. In de finale was tweevoudig Grand Slam-winnares Petra Kvitova in drie sets te sterk.

Bertens moet de komende weken aan de bak om haar goede ranking te behouden. Deze week speelt ze in Rome, waar ze vorig jaar de halve finales haalde en dus veel punten te verdedigen heeft. Een week later verdedigt ze haar titel bij het toernooi van Nürnberg.

Brenda Schultz in 1999

Halep

De uitstekende resultaten van Bertens geven hoop voor Roland Garros, dat op zondag 27 mei van start gaat. Twee jaar geleden haalde ze verrassend de laatste vier in Parijs, waarna ze vorig jaar niet voorbij de tweede ronde kwam.

De goede prestaties van de Nederlandse hebben ook tot gevolg dat de Roemense Simona Halep nog altijd de nummer één van de wereld is. Als Wozniacki het toernooi in Madrid had gewonnen, had zij weer de leiding genomen. Bertens was in de achtste finales in twee sets te sterk voor de 27-jarige Deense.

Wozniacki staat nog wel tweede, gevolgd door de Spaanse Garbiñe Muguruza en Elina Svitolina uit Oekraïne. Karolina Pliskova steeg van de zesde naar de vijfde plaats. De Tsjechische wisselde van positie met de Letse Jelena Ostapenko, die Roland Garros vorig jaar won.

Federer

Bij de mannen werd vorige week al duidelijk dat Roger Federer de nummer één positie op de ATP-ranking weer ging overnemen van Rafael Nadal. De 36-jarige Zwitser heeft al bijna twee maanden geen toernooi meer gespeeld omdat hij het hele gravelseizoen overslaat, maar hij profiteert van de uitschakeling van Rafael Nadal in de kwartfinale in Madrid.

De Spanjaard verloor daardoor veel punten, want in 2017 won hij het toernooi. Deze week kan Nadal in Rome de koppositie heroveren, nadat hij daar in 2017 in de kwartfinales bleef steken. Robin Haase staat net als vorige week op de 44e plaats.