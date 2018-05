Nyck de Vries valt vroeg uit in sprintrace Formule 2 in Barcelona

De Vries, die vanaf de zevende positie van start was gegaan, belandde in de beginfase al in de grindbak. Hij vond even later wel weer de aansluiting, maar viel na een foute inhaalactie alsnog uit.

Zaterdag maakte De Vries nog indruk door als tweede te eindigen in de hoofdrace van het Formule 2-weekend. Voor de coureur van Prema Racing was dat zijn tweede podiumplek van het seizoen.

De sprintrace in Barcelona werd gewonnen door de Engelsman Jack Aitken. De Vries blijft op de vierde plek staan in de WK-stand, maar zijn achterstand op nummer drie George Russell is wel opgelopen tot zestien punten.

De Formule 2-coureurs kwamen in Spanje voor de derde keer in actie dit seizoen, dat in totaal uit twaalf weekenden bestaat. De volgende Grand Prix is op 25 en 26 mei in Monaco.