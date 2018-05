Hockeysters Den Bosch zetten hegemonie voort met vijfde landstitel op rij

Pleun van de Plas zette de bezoekers al in de zesde minuut op voorsprong en via een strafcorner maakte Ireen van den Assem er in het tweede kwart 0-2 van.

In de 45e minuut besliste Margot van Geffen het duel met een bekeken schuiver. Marlies Verbruggen maakte er zelfs 0-4 en twee minuten voor tijd redde Charlotte Verga de eer door een strafcorner te benutten.

Donderdag had Den Bosch in de eerste wedstrijd van de best-of-three-serie thuis al met 3-2 van Amsterdam gewonnen. Verbruggen maakte toen in de laatste minuut de winnende treffer.

Den Bosch is al ruim twee decennia een klasse apart. In de afgelopen 21 seizoenen wist de Brabantse club negentien keer de landstitel binnen te slepen. Amsterdam werd in 2009 en 2013 kampioen.

Bij de mannen gaat de finale om het landskampioenschap zondag tussen Amsterdam en het Utrechtse Kampong.