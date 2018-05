Schippers sprint bij Diamond League Shanghai naar zilver op 200 meter

De 25-jarige Schippers noteerde een tijd van 22,34 seconden in de Chinese stad. De Bahamaanse winnares Miller-Uibo imponeerde en klokte 22,06.

Hoewel ze niet in de buurt van haar persoonlijk record van 21,63 kwam, kan Schippers tevreden zijn over haar 200 meter. De Utrechtse liep een ontspannen race en verkrampte pas in de laatste meters, maar liet ook twee internationale toppers achter zich.

De Jamaicaanse Shericka Jackson completeerde met 22,36 het podium, terwijl Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust zich met een tijd van 22,58 tevreden moest stellen met de vierde plek.

Black-out

Voor Schippers was het pas haar eerste 200 meter van het outdoorseizoen. Ze liep vorige week bij haar eerste buitenoptreden in Doha alleen de 100 meter, waarop ze naar eigen zeggen door een "black-out" niet verder kwam dan een teleurstellende zesde plek.

Na haar 200 meter in Shanghai klonk ze opgewekter, ook al zei ze dat zich wat ziek voelde. "Die eerste 200 van het seizoen is altijd moeilijk voor mij, maar ik ben tevreden, ook al voelde ik me niet helemaal lekker. Ik win niet, maar dat is minder belangrijk. In mijn volgende race gaat het ongetwijfeld harder", zegt ze op de site van de Diamond League.

Schippers, die in maart vijfde werd op de 60 meter bij de WK indoor in Birmingham, doet begin augustus mee aan de EK in Berlijn.

Visser

Visser bleef op de 100 meter horden slechts drie honderdsten van een seconde boven haar persoonlijk record van 12,78 en vier honderdsten boven het stokoude Nederlands record (12,77) van Marjan Olyslager uit 1989.

De 23-jarige Hoornse kwam na 12,81 seconden over de finish, ruim drie tienden achter de Amerikaanse winnares Brianna McNeal (12,50).

Vorige week voldeed Visser met 12,94 in Doha al aan de EK-limiet. Komende zomer wil de oud-meerkampster voor Europees goud gaan in de Duitse hoofdstad.

Boekelman

Bij het kogelstoten werd Melissa Boekelman negende van de elf deelnemers. De vrijdag 29 jaar geworden atleet uit Dordrecht kwam tot een afstand van 17,11 meter en gaf daarmee bijna 3 meter toe op de Chinese winnares Lijiao Gong (19,99).

Polsstokhoogspringer Menno Vloon ging over 5,46 meter heen werd daarmee tiende in Shanghai.

Het Diamond League-seizoen gaat over twee weken verder in het Amerikaanse Eugene.