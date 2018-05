Zwemmer Lochte mogelijk alsnog de cel in voor verzonnen overval

De inmiddels 33-jarige Lochte kwam in 2016 in opspraak toen hij tijdens de Olympische Spelen in Rio een wc-deur van een tankstation vernielde en vervolgens een valse aangifte deed bij de politie.

De Amerikaan verzon samen met drie andere leden van de Amerikaanse zwemploeg dat hij beroofd was door mensen die zich als agenten voordeden. De zwemmers vergoedden de schade aan het tankstation en verzonnen de beroving om het eigen wangedrag te verdoezelen.

Lochte werd vorig jaar zomer door een Braziliaanse rechter in hoger beroep vrijgesproken. Daarmee leek de zaak afgedaan, maar de officier van justitie vindt dat de zwemmer het imago van Brazilië heeft geschaad en voor onnodig hoge kosten heeft gezorgd door de onderzoeken die plaatsvonden.

Door de aanklacht riskeert Lochte, wiens ongelijk wordt aangetoond op camerabeelden, een celstraf van één tot zes maanden of een boete.

Geschorst

Lochte werd in 2016 al voor tien maanden geschorst door de Amerikaanse zwembond. Die schorsing liep op 1 juli vorig jaar af. In augustus maakte hij vervolgens zijn rentree.

Vier sponsors van de zwemlegende trokken zich na het incident terug, nadat hij toegaf dat hij "het verhaal van de beroving wat overdreven had". In Rio won hij met het Amerikaanse estafetteteam goud op de 4x200 meter vrije slag.

Lochte debuteerde in 2004 op de Olympische Spelen en won in totaal zes keer olympisch goud. Bovendien veroverde hij drie keer zilver en drie keer brons. Daarnaast is hij veelvoudig wereldkampioen.