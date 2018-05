Den Haag mag WK zeilen 2022 organiseren

Behalve Den Haag was ook het Nieuw-Zeelandse Auckland in de running. Den Haag genoot echter de voorkeur van de ISAF.

"We zijn bijzonder blij en trots", zei directeur Maurice Leeser van het Watersportverbond. "Met ons nieuwe zeilcentrum in Den Haag en de geweldige resultaten van onze zeilers in de afgelopen acht jaar hebben we bewezen dat Nederland tot de top van de zeilwereld behoort."

Het Watersportverbond deed ook al een poging voor de WK van 2018, maar dit toernooi werd toegewezen aan het Deense Aarhus.

Olympische Spelen

De wereldtitelstrijd in alle olympische klassen wordt eens in de vier jaar gehouden. Het evenement in Den Haag zal als belangrijk kwalificatiemoment dienen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Aan de WK doen zo'n 1.400 zeilers mee. Ze strijden in augustus gedurende twee weken om de wereldtitels in de verschillende klassen.

"Naast onze huidige kernploeg staat er een nieuwe generatie topzeilers klaar om de internationale podia te bestormen", aldus Leeser, die later dit jaar stopt als directeur. "We vinden het geweldig dat deze generatie nu de kans krijgt om in eigen land te excelleren."

Den Haag is dit jaar ook al het eindpunt van de Volvo Ocean Race, de beroemde zeilrace om de wereld. De Hofstad fungeert in 2022 als Europese sporthoofdstad (European Capital of Sport) en de organisatie van de WK past daar volgens wethouder Rabin Baldewsingh van Sport perfect in.