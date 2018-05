Nadal verliest koppositie aan Federer na nederlaag in Madrid tegen Thiem

De Oostenrijker was in twee sets te sterk voor de Spanjaard: 7-5 en 6-3. Door de vroegtijdige uitschakeling van de titelverdediger staat Roger Federer vanaf volgende week weer aan kop van de ATP-ranking.

Donderdag verbeterde de 31-jarige Nadal nog een belegen record van de Amerikaanse legende John McEnroe. Nadal won op gravel vijftig sets op rij, één meer dan de 49 die McEnroe in 1984 haalde op het tapijt.

De 51ste set ging echter verloren tegen Thiem. De Oostenrijkse nummer zeven van de wereld was ook de laatste speler die een set op gravel wist te winnen van Nadal, in de kwartfinale van Rome vorig jaar.

Nadal won 21 partijen op gravel op rij, maar Thiem voorkwam een 22e zege. De Oostenrijker treft in de halve eindstrijd de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.

Australian Open

Voor Nadal is het pas zijn tweede nederlaag van het seizoen. De Spanjaard ging in de kwartfinales van de Australian Open ten onder, waarna hij de toernooien in Monte Carlo en Barcelona won.

Nadal gaat vanaf 27 mei op Roland Garros op voor zijn elfde zege. Hij verdedigt in Parijs zijn titel. Van Federer zal hij geen last hebben. De Zwitser slaat het gravelseizoen volledig over en richt zich op Wimbledon.