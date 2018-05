Li Jiao stopt als bondscoach tafeltennissters en keert terug naar China

"Mijn leven zal zich meer in China en Azië gaan afspelen en minder in Nederland", laat de geboren Chinese vrijdag weten.

Li Jiao was sinds vorig jaar bondscoach van de tafeltennissters, nadat ze eerder de mannenploeg onder haar hoede had gehad. Ze volgde Elena Timina op als bondscoach van de vrouwen. Op het WK voor teams kwam de voormalig topspeelster onlangs zelf weer in actie als vervangster van de geblesseerd geraakte Li Jie.

"Ik laat Nederland niet helemaal achter me, ik heb hier nog een huis en ga in de toekomst misschien nog wel weer iets met Nederland doen. Maar nu wil ik eerst mijn familie en man zien'', zegt ze. "Ik ga echt niet weg vanwege tafeltennis, het is puur een persoonlijke beslissing."

Technisch directeur Paul Haldan van de Nederlandse bond betreurt het vertrek van Li Jiao. "Ze heeft veel voor het Nederlandse tafeltennis betekend, als speler en als coach. We gaan binnen de bond de komende periode kijken hoe we de opvolging van Jiao en de organisatie vorm gaan geven in de aanloop naar Tokio 2020."

Europees kampioen

Li Jiao verliet in 1999 haar vaderland en ging bij DOV uit Heerhugowaard tafeltennissen. Vijf jaar later kreeg ze een Nederlands paspoort en kon ze voor Oranje uitkomen.

De Gelderse deed namens Nederland mee aan de Olympische Spelen van 2008 (Peking), 2012 (Londen) en 2016 (Rio de Janeiro). In Londen haalde ze de kwartfinales.

Tevens werd ze onder meer twee keer individueel Europees kampioen en won ze vier keer de Europese Top 12.