Van Gerwen ondanks verlies vol vertrouwen voor finaleronde Premier League

De tweevoudig wereldkampioen ging in Aberdeen met 7-5 onderuit tegen thuisspeler Anderson, die zich daarmee ook onder de laatste vier schaarde. Michael Smith en Rob Cross zijn de andere halvefinalisten.

"Mijn dubbels zaten er af en toe ver vandaan en Anderson gooide wel goede finishes. Ik was niet helemaal scherp en te ontspannen. Dat mag niet gebeuren, maar wie boeit het? Al baal ik natuurlijk wel", zegt Van Gerwen tegen RTL7.

"Eigenlijk was het een beetje een nietszeggende wedstrijd. Het blijft altijd moeilijk om je daar voor op te laden."

In de halve eindstrijd in Londen neemt Van Gerwen het op tegen regerend wereldkampioen Cross. De Brabander gelooft in het bereiken van de finale. "Ik denk dat ik beter in vorm ben dan Cross. Hij maakt een moeilijke tijd door en daar moet ik van profiteren", zegt hij.

Statistieken

De 29-jarige Van Gerwen vindt dat hij de laatste jaren bewezen heeft dat hij in de Premier League op de juist momenten piekt. "Als je naar mijn statistieken kijkt, ben ik op de belangrijke momenten altijd scherp", zegt hij.

"Ik heb vijf keer de laatste speelronde gehaald, waarin ik de Premier League drie keer heb gewonnen en de finale twee keer heb verloren. Dat zijn goede cijfers. Ik voel me altijd lekker in de O2 Arena."

In de andere halve finale staat Anderson volgende week donderdag tegenover Smith, die in de reguliere competitie achter Van Gerwen als tweede eindigde.

De eindstrijd is later op de avond. Vorig jaar was Van Gerwen in de finale te sterk voor Peter Wright, die dit jaar voortijdig strandde.