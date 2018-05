Van Gerwen sluit reguliere competitie Premier League af met nederlaag

Van Gerwen begon niet goed aan de wedstrijd en werd gelijk al in de openingsleg gebroken, maar hij trok ook meteen de stand weer gelijk (1-1).

'Mighty Mike' moest vervolgens ook bij 2-2 zijn eigen leg inleveren, maar drie legs later herstelde hij ook die marge en bracht hij de stand opnieuw in evenwicht.

Van Gerwen liet zich echter bij 4-4 alweer voor de derde keer breken en die break kwam hij niet meer te boven omdat Anderson ditmaal wel koel bleef in de legs die hij had geopend.

De nummer één van de wereld kon de verliespartij makkelijk hebben, omdat hij zich al lang en breed had verzekerd van een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de play-offs van volgende week in Londen.

Eerste plaats

Van Gerwen stelde vorige week zelfs voor het zesde opeenvolgende jaar de eerste plaats in de eindstand veilig, waarmee hij een bonus van maar liefst 25.000 Britse pond verdiende.

De drievoudig winnaar neemt het in de halve finales op tegen de als vierde geëindigde wereldkampioen Rob Cross, terwijl nummer drie Anderson nummer twee Michael Smith treft.

Raymond van Barneveld moest in zijn laatste wedstrijd in de Premier League genoegen nemen met een gelijkspel. De Hagenaar deelde de punten met Smith: 6-6.

Van Barneveld en Smith gingen lange tijd gelijk op, maar eerstgenoemde leek met de eerste break bij een 4-4 stand een onoverbrugbaar gaatje te hebben geslaan.

Uitgeschakeld

'Barney' verspeelde die voorsprong echter meteen weer en kreeg vervolgens ook matchpoint tegen, maar de beslissende twaalfde leg wist hij met de darts mee met een 91-finish wel te behouden.

Van Barneveld speelde alleen nog om de eer, omdat hij twee weken geleden al werd uitgeschakeld in de strijd om een startbewijs voor de play-offs.

De winnaar van 2014 is op de ranglijst terug te vinden op de zesde plaats en houdt alleen Peter Wright en Simon Whitlock onder zich.

Nummer vijf Daryl Gurney had in Aberdeen nog een minieme kans op een topvierklassering, maar hij had niets aan een 6-6 gelijkspel tegen Wright, waar hij met minimaal vijf legs verschil had moeten winnen. Anderson had in dat geval ruim moeten verliezen.