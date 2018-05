Boston Celtics in play-offs NBA naar finale Eastern Conference

Dankzij een 114-112 overwinning werd de stand in de best-of-sevenserie op 4-1 gebracht. Namens de recordkampioen (zeventien titels) was Jayson Tatum in de slotfase verantwoordelijk voor de beslissende score.

Tatum was goed voor 25 punten. Zijn ploeggenoot Jaylen Brown zorgde voor 24 punten. Met zeventien punten was Terry Rozier de nummer drie op de schutterslijst van de Celtics.

Coach Brad Stevens was blij met de veerkracht van zijn formatie. "Het is dit seizoen niet altijd gelopen zoals we dat wilden", zei hij. "Denk bijvoorbeeld aan blessures bij enkele belangrijke spelers. We hebben echter veel talent en geven nooit op. Daardoor zijn we zover gekomen."

Cavaliers

Tegenstander in de eindstrijd is Cleveland Cavaliers, dat onder leiding van LeBron James Toronto Raptors uitschakelde. Beide teams stonden ook vorig seizoen tegenover elkaar in de finale van de Eastern Conference en de Cavaliers wonnen toen.

De eerste ontmoeting is zondag in Boston. In de finale van de Western Conference nemen titelverdediger Golden State Warriors en Houston Rockets het in een best-of-sevenserie tegen elkaar op.