Volleybalsters Sliedrecht Sport prolongeren landstitel

Sliedrecht Sport rekende met 0-3 (26-28, 19-25 en 19-25) af met Coolen-Alterno, waardoor de stand in de best-of-fiveserie op een onoverbrugbare 3-1 komt in het voordeel van de ploeg uit Zuid-Holland.

Sliedrecht was eerder kampioen in 2012, 2013 en 2017. De nummer één uit de reguliere competitie won dit seizoen ook al de Super Cup en de beker.

De nu viervoudig kampioen legde de basis voor de vierde landstitel afgelopen zaterdag in de eigen sporthal De Basis. Sliedrecht kwam op een 0-2 achterstand tegen Alterno, maar won het derde duel uit de finaleserie alsnog met 3-2.

De titelverdediger kon het daardoor woensdag afmaken in Apeldoorn en daar slaagde de ploeg glansrijk in.

Gedomineerd

"We hebben dit seizoen compleet gedomineerd, grote klasse'', zei Van Wezel bij zijn afscheid. Hij gaat als bondscoach aan de slag in Noorwegen.

"Super dat we alle prijzen pakken in mijn laatste seizoen. Ik ben ongelooflijk trots op de meiden, ze hebben wederom veerkracht getoond en staan er als het echt moet. We hebben met genoeg tegenslagen te maken gehad, maar zijn overeind gebleven.''

Voor aanvoerster Carlijn Ghijssen-Jans was het de vijfde titel op rij. "Het went nooit, ik geniet intens. We hebben er dit seizoen nog hard voor moeten knokken, het was zowel mentaal als fysiek erg zwaar. Ik ben zo blij dat we het hier afmaken en het niet tot een vijfde duel laten komen."

Ghijssen-Jans gaat nog een jaar door: "Hopelijk ga ik nog veel meer genieten.''