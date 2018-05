Gevecht tussen Verhoeven en Brestovac gaat toch om wereldtitel

"We wilden iets speciaals doen voor de vechtsportfans in Groot-Brittannië", zegt Glory-CEO Marshall Zelaznik. "Dankzij dit gevecht om de wereldtitel wordt het een onvergetelijke avond voor het publiek."

"Toen we de twee vechters benaderden om de inzet te verhogen, twijfelden ze beiden geen moment", zegt de Amerikaanse Glory-baas. "Rico en Mladen zijn bereid om alles te geven, ik kijk ernaar uit om het gevecht te zien."

De 29-jarige Verhoeven werd in 2014 wereldkampioen zwaargewicht bij de grootste kickboksbond ter wereld en wist die titel al zesmaal met succes te verdedigen, tegen onder anderen Brestovac.

In 2016 was Verhoeven bij Glory 28 in Parijs te sterk voor de Kroaat. Na vijf rondes wees de jury de Nederlander unaniem als winnaar aan.

Doordat het nieuwe duel met de 34-jarige Brestovac om de wereldtitel gaat, zal het gevecht in Birmingham ook maximaal vijf in plaats van drie rondes duren.

Joshua

Glory 54 in de Genting Arena in Birmingham wordt pas het tweede evenement van de kickboksbond in Groot-Brittannië. In 2013 werd Glory 5 in de Excel Arena in Londen gehouden.

Verhoeven traint in Manchester al jaren regelmatig met bokser Tyson Fury. De geboren Brabander liet meerdere malen doorschemeren een uitstapje naar het boksen te ambiëren, waarbij hij het wil opnemen tegen de Britse wereldkampioen Anthony Joshua.

Komend weekend staat in Lille Glory 53 op het programma. De Amsterdamse Marokkaan Tyjani Beztati neemt het in de strijd om de wereldtitel in het lichtgewicht op tegen de Thaise titelverdediger Sitthichai Sitsingpeenong.