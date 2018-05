Brunel grijpt net naast overwinning in achtste etappe Volvo Ocean Race

De Nederlandse boot werd op het laatste rechte stuk naar het eindpunt in de Amerikaanse stad Newport gepasseerd door Mapfre.

Brunel was als eerste de haven in gedraaid, met Mapfre en Dongfeng daar vlak achter. Na 2,5 week op de Atlantische Oceaan, met rond de evenaar windstille stukken (doldrums) en dan weer periodes waarin de snelheid hoog lag, waren de verschillen bijzonder klein.

In de buurt van Newport viel de wind weg en was het zoeken naar een briesje. Bij het opkomen van de zon en optrekken van de mist zagen de toeschouwers op de kant Brunel en Mapfre zij aan zij op de finish afstevenen.

Het Spaanse jacht wist net wat meer wind te vangen en zeilde met een paar bootlengtes voorsprong als eerste over de denkbeeldige streep.

Minuut

Brunel kwam precies een minuut later als tweede over de streep, Vestas eindigde een kwartiertje later als derde en Dongfeng moest genoegen nemen met de vierde plaats. De tweede Nederlandse boot in de Ocean Race, AkzoNobel, koerst af op de zesde plek.

De achtste etappe in de zeilrace om de wereld ging over 5700 zeemijlen, omgerekend bijna 11.000 kilometer. De boten waren vertrokken vanuit de Braziliaanse stad Itajai.

Brunel was daar begin april als eerste aangekomen na de zevende etappe om Kaap Hoorn. Toen wisten Bekking en zijn bemanning Dongfeng na een zenuwslopend slot net achter zich te houden.

Mapfre nam ook de leiding in het algemeen klassement over van Dongfeng. Brunel is nog altijd terug te vinden op de derde plaats.