LeBron James leidt Cavaliers naar finale in Eastern Conference

De Raptors waren tijdens de reguliere competitie nog de beste ploeg in het oosten, terwijl de Cavaliers als vierde eindigden. In de play-offs doet de formatie uit Cleveland het een stuk beter, mede dankzij sterspeler James.

De 33-jarige Amerikaan was in de serie tegen Indiana Pacers in de eerste ronde (4-3) al goud waard en blonk ook tegen de Raptors in iedere wedstrijd uit. James liet maandagavond 29 punten en elf assists aantekenen.

De Cavaliers moeten nog afwachten welke ploeg ze treffen in de finale. Boston Celtics had de serie tegen Philadelphia 76ers al kunnen beslissen, maar verloor het vierde duel met 103-92 en daardoor kwam de stand op 3-1.

De Celtics, die in 2008 voor het laatst kampioen werden in de NBA, krijgen donderdag in eigen huis een nieuwe kans om de beslissing te forceren.

Cleveland Cavaliers mocht zich in 2007, 2015, 2016 en 2017 al de beste ploeg in de Eastern Conference noemen en twee jaar geleden won de formatie zijn eerste en tot dusver enige NBA-titel.