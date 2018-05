Van Gerwen pakt bij European Darts Grand Prix tiende titel van het jaar

Van Gerwen rekende in de finale relatief eenvoudig met 8-3 af met de Engelsman James Wade. Hij noteerde daarin een gemiddelde van 110 punten per drie pijlen en een dubbelpercentage van vijftig.

De Brabander verzekerde zich van een plek in de eindstrijd door achtereenvolgens de eveneens uit Engeland komenden Alan Tabern (6-2), Darren Webster (6-5), Dave Chisnall (6-4) en Michael Smith (7-0) te verslaan.

Wade was op weg naar de finale verantwoordelijk voor de uitschakeling van onder anderen Van Gerwens landgenoot Danny Noppert (halve finales) en zijn eigen landgenoot en tevens wereldkampioen Rob Cross (derde ronde).

Van Gerwen pakte eerder dit jaar al de titel op The Masters, UK Open Qualifier 1 en 2, Players Championship 1, 2, 5 en 9, de European Darts Open en de German Darts Grand Prix.

23e eindzege

De Vlijmenaar boekte zijn 23e eindzege uit zijn carrière op de European Tour, waarmee hij de nummers twee en drie op die lijst, de Schot Peter Wright en Smith met respectievelijk zes en vier overwinningen ver achter zich laat.

Van Gerwen ging twee jaar geleden ook al eens met de European Darts Grand Prix aan de haal, maar moest vorig jaar in de finale zijn meerdere erkennen in Wright.

'Mighty Mike' komt donderdag weer in actie tijdens de vijftiende en laatste speelronde van de Premier League Darts in Aberdeen. Hij neemt het dan als koploper van de prestigieuze competitie op tegen de Schot Gary Anderson.

Van Gerwen stelde vorige week in Manchester voor de zesde opeenvolgende keer de eerste plaats in de eindstand veilig en neemt het over anderhalve week in de halve finales van de play-offs in de O2 Arena in Londen op tegen de nummer vier. Die positie is op dit moment in handen van Anderson.