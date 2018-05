Volleyballers Lycurgus veroveren landstitel voor derde keer op rij

Opvallend genoeg stonden beide ploegen voor het derde achtereenvolgende seizoen tegenover elkaar in de eindstrijd.

Lycurgus won de eerste twee wedstrijden uit de best-of-five, maar Orion vocht zicht terug met twee zeges op rij en dwong een vijfde duel af.

In het goed gevulde Martiniplaza profiteerde Lycurgus van het thuisvoordeel. Na vier sets mocht aanvoerder Wytze Kooistra de beker weer omhoog torsen.

"Dit is een hele speciale, we doen het toch maar mooi een dag na de verloren wedstrijd in Doetinchem. We tonen aan dat we ook met immense druk om kunnen gaan", zei hij op Volleybal.nl.

"Het was niet altijd makkelijk, in de finale zat alles: veel emotie en goed spel aan beide kanten. We hebben het zelf afgedwongen, ook met een beetje geluk. Wij hielden het hoofd koel en het verschil tussen deze twee teams was miniem."