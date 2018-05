Papendal heeft goede hoop op binnenhalen WK BMX van 2021

"De plannen zijn inmiddels voorgelegd aan het ministerie, de provincie en de gemeente Arnhem. We rekenen op hun steun", zegt Papendal-directeur Jochem Schellens zondag.

Papendal huisvest dit weekend voor de achtste keer een wereldbekerwedstrijd, die veel waardering oogst van deelnemers en UCI.

"Samen met sportmarketingbureau TIG en de KNWU hebben we een plan uitgewerkt om nu het WK naar Papendal te halen", aldus Schellens.

"Dat zal een dag of acht duren, omdat in totaal 4.000 BMX'ers deelnemen in categorieën vanaf zes jaar. Het World Tour-evenement van dit weekeinde telt ruim tweehonderd deelnemers, enkel in de eliteklasse."

Reputatie

Volgens Schellens zijn er vooralsnog geen andere kandidaten voor 2021. "Gezien onze reputatie en omdat we vertrouwen hebben dat we de financiën rond krijgen, zie ik geen reden waarom we het WK niet mogen organiseren", zegt hij. Het evenement heeft een begroting van ruim 4 miljoen euro.

Zaterdag won zowel Laura Smulders als Niek Kimmann namens Nederland de eerste van twee wereldbekerwedstrijden op Papendal. Smulders hield daarmee haar ongeslagen reeks in Arnhem in stand.

De tweede wedstrijd staat zondag op het programma. Een week later wordt het seizoen, dat in totaal acht ronden kent, vervolgd met wedstrijden in het Belgische Heusden-Zolder.