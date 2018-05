Marquez wint MotoGP-race in Spanje en ziet concurrentie vallen

De Brit Cal Crutchlow begon in Jerez op pole position, maar kwam al in de eerste bocht ten val. Jorge Lorenzo nam daardoor de leiding, maar de Spanjaard werd al snel gepasseerd door landgenoot Marquez.

Met nog acht rondes te gaan kwamen Lorenzo, Andrea Dovizioso en Dani Pedrosa tegelijk ten val. Zij bezetten op dat moment de plekken twee tot en met vier.

Daardoor reed Marquez onbedreigd naar de zege. Op ruime afstand werd de Fransman Johann Zarco tweede, voor de Italiaan Andrea Iannone. De vierde plaats ging naar een andere Italiaan: Danilo Petrucci. Hij finishte vlak voor zijn landgenoot en zevenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi.

Door zijn zege neemt Marquez na vier races de leiding in de WK-stand over van Dovizioso.

Bendsneyder

Bo Bendsneyder eindigde eerder op de dag als zestiende geëindigd in de Moto2-race in Jerez. Daarmee zette de 19-jarige Rotterdammer zijn beste prestatie van dit seizoen neer.

Bendsneyder begon de Spaanse Grand Prix op de 23e plaats en wist tijdens de race zeven plekken winst te boeken. Zijn zestiende plaats was net niet genoeg om in de punten te rijden, want alleen de eerste vijftien coureurs krijgen WK-punten.

Daardoor is de coureur van KTM nog altijd puntloos in zijn eerste seizoen in de Moto2. Eerder dit jaar eindigde hij als achttiende in Qatar, als 28e in Argentinië en als twintigste in de Verenigde Staten.

De race van zondag werd gewonnen door de Italiaan Lorenzo Baldassarri. Hij eindigde voor de Portugees Miguel Oliveira en de Italiaanse WK-leider Francesco Bagnaia.

Eerder op zondag werd de Moto3-race gewonnen door de Duitser Philipp Öttl. Later op zondag is nog de MotoGP-race.