Cavaliers dankzij James nog één zege verwijderd van Conference-finale

Met nog acht seconden te spelen, zorgde James in de zoemer met een fraai schot via het bord voor de beslissende score.

Hij voorkwam daarmee een zeperd voor Cleveland. Aan het begin van het laatste kwart stonden de 'Cavs' nog met veertien punten voor, maar Toronto knokte zich volledig terug in de wedstrijd.

Verlenging

Dankzij James, die in totaal goed was voor 38 punten, zeven assists en zes rebounds, hoefde het derde duel in de play-offs niet naar verlenging. Kevin Love (21 punten en zestien rebounds) en Kyle Korver (achttien punten) hadden eveneens een aanzienlijke bijdrage.

De meeste aandacht ging echter uit naar James. "Het was een lastig schot", zei een lachende James na afloop. "Probeer dit thuis niet. Ik maak dit soort schoten al sinds ik zes ben en blijf het nu op mijn 33e doen."

In de finale van de Eastern Conference wacht de Cavaliers vermoedelijk Boston Celtics. Ook die ploeg staat na een 101-98 zege op Philadelphia 76ers op een 3-0 voorsprong. In de thuishaven van de 'Sixers' was echter wel verlenging nodig.