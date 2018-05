Zeges voor Smulders en Kimmann bij wereldbeker BMX op Papendal

Smulders hield in de finale de Amerikaanse Alise Willoughby en de Russische Yaroslava Bondarenko achter zich.

Daarmee gaf de geboren Nijmeegse haar ongeslagen reeks op Papendal een vervolg. In 2017 won Smulders beide ronden voor eigen publiek en twee jaar geleden zegevierde ze in de toen enige wedstrijd.

De tweevoudig Europees kampioene supercross won een maand geleden in het Franse Saint-Quinten-en-Yvelines al de eerste twee ronden van dit wereldbekerseizoen.

Smulders voelt zich dan ook uitstekend. "Het is dan extra leuk als je twintig minuten van huis een wedstrijd wint. Ik voelde me keisterk en het is superbijzonder om hier te winnen. Op sommige dagen valt alles op zijn plek. Dan lijkt het of alles vanzelf gaat.''

Merle van Benthem was net als Smulders knap tot de finale doorgedrongen op Papendal, maar kon niet meedoen om de zege en eindigde als zesde.

Kimmann

Bij de mannen kwam Niek Kimmann als eerste over de streep. De 21-jarige Nederlander troefde in de finale onder anderen de Fransmannen Joris Daudet (tweede) en Sylvain André (derde) af.

Kimmann boekte drie jaar geleden op Papendal zijn eerste wereldbekerzege. Eind vorige maand Saint-Quentin-en-Yvelines kwam daar een tweede overwinning bij voor de wereldkampioen van 2015, die nu dus de derde wereldbekerzege in zijn loopbaan boekte.

"Ik sta er goed op'', concludeerde Kimmann een maand voor het WK in Bakoe. "Ik wilde hier graag goed zijn voor eigen publiek. Het geeft net iets meer zenuwen en stress."

Alle Nederlandse deelnemers en een aantal buitenlandse BMX'ers gingen vooraf op de foto achter een groot spandoek met de tekst 'StayStrong #37', refererend aan de revaliderende Jelle van Gorkom.

Zondag staat de tweede wedstrijd in Arnhem op het programma. Een week later wordt het seizoen, dat in totaal acht ronden kent, vervolgd met wedstrijden in het Belgische Heusden-Zolder.