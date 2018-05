Schippers baalt van onverklaarbare 'black-out' op 100 meter in Doha

"Mijn warming-up was super, maar daarna voelde ik me niet meer goed. Het werd zwart voor mijn ogen en ik begon te shaken. Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar het is niet best", zei Schippers vrijdag in Qatar tegen de NOS.

De Utrechtse moest in een sterk deelnemersveld genoegen nemen met de zesde tijd (11,03). Onder anderen winnares Marie-Josée Ta Lou en olympisch kampioene Elaine Thompson waren sneller dan Schippers en doken onder de elf seconden.

De Nederlandse was niet ontevreden met haar tijd, maar had daarentegen weinig goede woorden over voor de manier waarop ze in Doha op de baan stond.

"Mijn tijd valt nog mee in dit goede veld, maar ik heb alleen maar lopen forceren en toonde nul souplesse", constateerde Schippers. "Ik liep gewoon achter de feiten aan en door die black-out in mijn lijf voelde ik me gewoon niet top."

Warming-up

Schippers, die begin maart als vijfde eindigde op de 60 meter bij de WK indoor, hoopt dat snel duidelijk wordt wat de precieze oorzaak was van haar black-out in Doha.

"Het kan zijn dat ik nog wat vermoeid was van de intense warming-up en dat daardoor de tank leeg was. We moeten dit even analyseren en zien waar het vandaan komt, want het overviel me even."

Schippers doet volgende week bij de Diamond League-wedstrijd in Shanghai mee op de 200 meter, terwijl ze eind mei in het Amerikaanse Eugene weer start op de kortste sprintafstand.

Begin juni gaat Schippers naar Hengelo voor de FBK Games en in augustus staan de Europese kampioenschappen op het programma in Berlijn.