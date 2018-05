Schippers begint outdoorseizoen in Doha met zesde plek op 100 meter

Schippers noteerde een tijd van 11,03 in de Qatareese hoofdstad, waarmee ze een stukje langzamer was dan de Ivoriaanse Ta Lou (10,85).

Ook Blessing Okagbare (tweede), olympisch kampioene Elaine Thompson (derde), Murielle Ahoure (vierde) en Carina Horn (vijfde) bleven in tegenstelling tot Schippers onder de elf seconden op de kortste sprintafstand.

De 24-jarige Utrechtse hield nog wel de Zwitserse Mujinga Kambundji (11,17) en de Jamaicaanse Jura Levu (11,29) achter zich.

De Diamond League-wedstrijd in Doha is voor Schippers haar eerste optreden outdoor, maar eind vorige maand kwam ze wel al in actie in de finale van de 60 meter bij de WK indoor. In Birmingham eindigde ze als vijfde.

De Diamond League gaat over veertien wedstrijden. Na Doha komen Shanghai, Eugene, Rome, Oslo, Stockholm, Parijs, Lausanne, Rabat, Monaco, Londen, Birmingham, Zürich en Brussel aan de beurt.