Schippers begint outdoorseizoen in Doha met zesde plek op 100 meter

Schippers noteerde een tijd van 11,03 in de Qatareese hoofdstad, waarmee ze een stukje langzamer was dan de Ivoriaanse Ta Lou (10,85).

Ook Blessing Okagbare (tweede), olympisch kampioene Elaine Thompson (derde), Murielle Ahoure (vierde) en Carina Horn (vijfde) bleven in tegenstelling tot Schippers onder de elf seconden op de kortste sprintafstand.

De 25-jarige Utrechtse, die in augustus haar opwachting maakt bij de Europese kampioenschappen in Berlijn, hield nog wel de Zwitserse Mujinga Kambundji (11,17) en de Jamaicaanse Jura Levu (11,29) achter zich.

De Diamond League-wedstrijd in Doha is voor Schippers haar eerste optreden outdoor, maar begin vorige maand kwam ze wel al in actie in de finale van de 60 meter bij de WK indoor. In Birmingham eindigde ze als vijfde.

De Diamond League wordt volgende week hervat in Shanghai en doet daarna ook Eugene, Rome, Oslo, Stockholm, Parijs, Lausanne, Rabat, Monaco, Londen, Birmingham, Zürich en Brussel aan.

Visser

Nadine Visser kwam op de 100 meter horden als zevende over de finish in 12,94 seconden en voldeed daarmee aan de EK-limiet. Ze bleef wel ruim boven haar persoonlijk record van 12,78.

Een Amerikaans kwartet domineerde in Doha, met Kendra Harrison als winnares (12,53). De 23-jarige Visser, die op de EK in augustus voor goud gaat, moest ook de Noorse Isabelle Pedersen voor zich dulden (12,82).

Semenya

De veelbesproken Caster Semenya zegevierde eenvoudig op de 1500 meter in Qatar. De 27-jarige Zuid-Afrikaanse dook voor het eerst onder de vier minuten en zette met 3.59,92 de beste tijd van dit jaar neer.

Semenya kwam onlangs in het nieuws vanwege de nieuwe regels van de IAAF voor het zogenoemde hyperandrogenisme, een hormonale afwijking die bij vrouwen leidt tot een hoge testosteronspiegel en zo spierversterkend werkt.

Die regels lijken vooral opgezet voor Semenya, die op de 800 meter twee keer olympisch kampioene werd en ook drie wereldtitels veroverde. Ze zal medicatie moeten slikken als ze ook komend seizoen bij de vrouwen wil meelopen.