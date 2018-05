Van Gerwen ziet eerste plek in Premier League als bewijs dat hij de beste is

"Ik weet dat ik de beste ben, maar ik moet ervoor zorgen dat ik het elke week bewijs", zei Van Gerwen tegenover de Professional Darts Corporation (PDC).

"Sommige mensen noemen het arrogant, ik noem het geloven. Ik weet dat ik elke week goed moet presteren en ik moet ervoor zorgen dat ik de juiste dingen op het juiste moment doe."

Van Gerwen liet geen spaan heel van Cross en gunde hem bij een comfortabele 4-0 voorsprong slechts de vijfde leg en niet veel later bij 5-1 ook de zevende leg.

De nummer één van de wereld stond heel even zelfs op een uitzonderlijk hoog gemiddelde van 118 punten per drie pijlen, maar hij moest uiteindelijk genoegen nemen met 111,57.

Van Gerwen verbrak daarmee wel het seizoensrecord, dat hij overnam van Gary Anderson, die halverwege februari tijdens de derde speelronde in Newcastle 110,79 noteerde.

"Ik vind dat ik een fenomenale wedstrijd speelde. Ik maakte weinig fouten. Alleen op het einde had ik wat mindere scores, maar over het algemeen gezien mag ik niet klagen. Ik hield hem goed onder druk", stelde hij.

Play-offs

Van Gerwen heeft geen voorkeur voor een tegenstander in de halve finales van de play-offs, waarin over twee weken in de O2 Arena in Londen de nummer vier op de ranglijst wacht.

"Het maakt niet uit, het zijn allemaal goede spelers. Maar ik moet mijn eigen ding doen, dan versla ik ze allemaal. Maar ik denk er zeker niet te makkelijk over. Ik weet dat ik goed moet presteren."

Van Gerwen neemt het volgende week tijdens de laatste speelronde in Aberdeen op tegen Anderson en de kans is groot dat hij de Schot bij een overwinning ook in de halve finales treft.

"Gary is op papier ook mijn grootste dreiging. Maar de laatste jaren kende hij zijn moeilijkste wedstrijden wel in de halve finales. Zijn kracht komt in de langere formats naar boven en dat is dus in de finale."

Naast Van Gerwen-Anderson staan in Aberdeen ook de partijen Raymond van Barneveld-Rob Cross, Michael Smith-Simon Whitlock en Daryl Gurney-Peter Wright op het programma.

Van Gerwen, Smith en Cross zijn al verzekerd van de play-offs en Anderson zou een plekje daarin nog kwijt kunnen raken aan Gurney, maar hij heeft tegen Van Gerwen al aan twee legs voldoende.