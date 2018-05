Van Gerwen zeker van eerste plaats in reguliere competitie Premier League

Van Gerwen liet geen spaan heel van Cross en gunde hem bij een comfortabele 4-0 voorsprong slechts de vijfde leg en niet veel later bij 5-1 ook de zevende leg.

'Mighty Mike' stond heel even zelfs op een ongekend hoog gemiddelde van 118 punten per drie pijlen, maar hij moest uiteindelijk genoegen nemen met 111,57, waarmee hij wel het seizoensrecord verbrak.

Van Gerwen zette Cross voor de tweede keer in deze editie van de Premier League opzij, nadat hij dat begin februari tijdens de openingsspeelronde in Dublin eveneens met 7-2 had gedaan.

De Brabander nam toentertijd revanche voor zijn pijnlijke 6-5 nederlaag in sets tegen Cross precies een maand daarvoor in de halve finales van het WK in het Alexandra Palace in Londen.

Zesde keer

Van Gerwen eindigt voor de zesde opeenvolgende keer bovenaan in de reguliere competitie van de Premier League en verdient daarmee tevens een cheque van maar liefst 25.000 Britse pond.

De geboren Vlijmenaar veroverde de afgelopen twee jaar in de daaropvolgende play-offs ook daadwerkelijk de titel en eiste die bij zijn debuut in 2013 ook al voor zich op.

Van Gerwen neemt het over twee weken in de halve finales op tegen de nummer vier van de reguliere competitie en stuit gelijk daarna in de eventuele finale op de nummer twee of drie in de O2 Arena in Londen.

Van Gerwen voert met allleen nog de speelronde van volgende week in Aberdeen voor de boeg de ranglijst aan met 23 punten uit 15 wedstrijden, gevolgd door Michael Smith (18 uit 14), Cross (18 uit 15), Gary Anderson (17 uit 14), Daryl Gurney (14 uit 14), Raymond van Barneveld (13 uit 14), Peter Wright (13 uit 15) en Simon Whitlock (12 uit 15).