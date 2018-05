Smulders hoopt op nieuw 'superweekend' bij wereldbeker BMX op Papendal

"Ik voel me hartstikke fit, alle trainingen gaan goed en ik heb zin om dit weekend te fietsen", zegt de 24-jarige Smulders in gesprek met NUsport. "Vorig jaar was het hier een superweekend voor mij en dat hoop ik graag te herhalen."

Niet alleen op Papendal is Smulders de laatste jaren onverslaanbaar. De tweevoudig Europees kampioene supercross sleepte de laatste twee jaar de wereldbeker in de wacht en begon ook het huidige World Cup-seizoen uitstekend door beide wedstrijden in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines te winnen.

Smulders heeft goede hoop dat ze haar zeges van eind maart in Frankrijk een vervolg kan geven op eigen bodem. "Zoals het tot nu gaat, heb ik er wel vertrouwen in dat ik weer wat moois kan neerzetten. Ik moet me goed voelen, de juiste focus hebben en mijn taken goed uitvoeren. Eigenlijk moet alles goed gaan."

WK-goud

Naast zeges in wereldbekerwedstrijden gaat de meeste aandacht van Smulders, die in 2015 de nationale ploeg verruilde voor het commerciële team TVE Oegema, vanzelfsprekend uit naar de WK in Azerbeidzjan begin juni.

In Baku hoopt Smulders zich te revancheren voor haar mislukte missie van vorig jaar in het Amerikaanse Rock Hill, waar ze door een slechte start als zesde eindigde in de finale. Mede daardoor bleef het Nederlandse BMX-team voor het eerst sinds 2013 zonder eremetaal op een WK.

"Ik heb deze hele winter aan mijn start gewerkt en het gaat dit hele seizoen al beter dan vorig jaar", vertelt Smulders, die in 2014 wel al WK-brons pakte en dat jaar bovendien goud veiligstelde op de tijdrit.

"De WK is het belangrijkste toernooi en ik wil gewoon heel graag die wereldtitel een keer pakken. Het ziet er goed uit, maar dan moet ik het daar nog wel even doen."

Tokio 2020

In september begint bovendien de puntentelling voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, waar Smulders ook aast op revanche. Bij de Spelen van 2012 in Londen veroverde ze brons, maar vier jaar later in Rio de Janeiro greep ze door een val in de finale naast een podiumplek.

"Ik wilde in Rio al graag olympisch goud halen en dat is ook voor de komende Spelen het ultieme doel", benadrukt Smulders. "In Tokio moet ik er weer staan en tot die tijd zie ik alles als tussendoelen. Na de Spelen zie ik dan wel of ik nog vier jaar verder ga."

De derde en vierde wedstrijd van het wereldbekercircuit staan respectievelijk zaterdag en zondag op het programma op Papendal. Een week later wordt het seizoen, dat in totaal acht ronden kent, vervolgd met wedstrijden in het Belgische Heusden-Zolder.